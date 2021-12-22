Диетолог назвала провоцирующие депрессию продукты

Снизить риск развития депрессии и ожирения поможет отказ от некоторых продуктов, к примеру, от различных хлебобулочных и кондитерских изделий. Об этом сообщила диетолог Анастасия Тараско.

Она уточнила, что к способным вызвать перепад настроения продуктам относится пища с обильным содержанием легкоусвояемых углеводов. В данном случае речь идет о хлебобулочных и кондитерских изделиях, пояснила Тараско.

Врач объяснила, что легоусваемые углеводы быстро насыщают кровь, после чего так же стремительно выводятся из организма.

«️Это приводит к известным всем последствиям — излишнему весу, и депрессия никуда не уходит, а еще больше усугубляется. Обогатите свой рацион продуктами, содержащими триптофан, и получите отличные результаты», — передает 20 декабря слова специалиста «Медик Форум».

Ранее, 13 декабря, стало известно, что недостаток витамина B12 увеличивает риск развития депрессии у пожилых людей. Так, вероятность развития подавленного состояния у пожилых с нехваткой витамина B12 на 51% выше, чем у людей с нормальным уровнем B12.

В ноябре сообщалось, что австралийские ученые из Университета Дикина установили связь сидячего образа жизни и вероятностью развития тревожных симптомов и депрессии. Специалисты в связи с этим посоветовали больше двигаться и заниматься спортом, который способствует выбросу гормона эндорфина.