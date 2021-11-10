Ученые рассказали о связи между сидячим образом жизни и депрессией

Австралийские ученые из университета Дикина установили, что малоподвижный образ жизни способствует повышению вероятности развития тревожных симптомов и депрессии.

В рамках исследования специалисты провели опрос с участием около 3 тыс. добровольцев. Респонденты отвечали на вопросы о том, как долго сидят в течение суток и как часто делают зарядку.

Ученые пришли к выводу, что те, кто ведет сидячий образ жизни, чувствуют себя подавленными и одинокими. Результаты исследования австралийских ученых опубликовали в издании BMC Public Health.

В связи с этим ученые советуют больше двигаться и заниматься спортом, который способствует выбросу гормона эндорфина.

18 октября врач-сомнолог Михаил Полуэктов заявил, что дневная сонливость в осенний период может свидетельствовать о наличии депрессии.

По словам специалиста, недостаток яркого солнечного света осенью может спровоцировать появление сонливости в качестве одного из проявлений депрессивного состояния.

15 августа кардиолог Владимир Хорошев рассказал, что сидячий образ жизни вреден для здоровья человека, кроме того, это снижает и эффективность его труда.

По словам специалиста, из-за сидячей позы сужается просвет в артериях и резко уменьшается приток артериальной крови к ногам, что «ведет к быстрому нарастанию атеросклеротических изменений».