Посол Украины в ФРГ пожаловался на игнорирование Берлином интересов Киева

Представители администрации ФРГ в частных беседах часто игнорируют интересы Киева, в итоге ряд вопросов украинские дипломаты вынуждены обсуждать в публичном поле. Об этом 22 декабря интервью центру Ukrainian Prism заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По его словам, ФРГ является великой культурной нацией «возможно, и по праву», но для Киева это означает игнорирование Германией «легитимных интересов или просьб» от других стран.

Он отметил, что украинские дипломаты сталкиваются с таким поведением «буквально ежедневно». Так, если прийти в любое немецкое министерство и обратиться с просьбой о поддержке, то можно услышать отказ и объяснение, что у Германии есть своя линия в политике и ее менять никто не намерен.

В итоге дипломаты выносят вопросы в «публичную плоскость».

«Но если потом эти самые вопросы, которые мы перед этим задавали и на которые мы, так скажем, получали ответ «иди гуляй, мы лучше знаем», ставятся экспертами, представителями немецких СМИ, то тогда нужно давать аргументы и это делать публично», — объяснил украинский посол.

К этому в ФРГ пока не привыкли. По словам Мельника, Германия живет «по старым меркам и лекалам», когда «всё делается подковерно, в закрытых кабинетах». Важные решение принимаются в узком кругу, подчеркнул он.

21 декабря дипломат отметил, что позиция ФРГ по поставкам Киеву оборонительного вооружения осталась прежней с приходом нового правительства. Шансы на ее изменение минимальны, заключал посол.

В тот же день состоялся первый телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и нового канцлера Германии Олафа Шольца. Российский лидер поздравил собеседника с началом работы и обсудил с ним ситуацию вокруг Украины.

Киев несколько лет просит Германию отказаться от реализации проекта «Северный поток – 2», так как полагает, что в случае начала его работы лишится средств, поступающих за транзит российского газа в Европу. Строительство проекта завершено, в настоящее время профильное ведомство ФРГ принимает решение по сертификации проекта.

17 декабря канцлер ФРГ Шольц заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является коммерческим проектом, в который в том числе были вложены частные инвестиции, а Федеральное сетевое агентство принимает по нему решение, не руководствуясь политикой. По словам канцлера Германии, сейчас решается вопрос о соответствии проекта европейскому законодательству в области энергетики.

Газопровод построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.