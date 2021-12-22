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США хотят ограничить импорт смартфонов в РФ из-за ситуации на Украине

Reuters: США рассмотрят ограничения по импорту в Россию из-за Украины
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Американские власти могут ввести жесткие меры в отношении российского импорта в случае «вторжения» РФ на Украину, такая возможность сейчас рассматривается. Об этом 21 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник из администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

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Отмечается, что меры будут обсуждаться на встрече высокопоставленных чиновников в Белом доме во вторник, 22 декабря. Они дополнят уже существующие экономические санкциям в отношении России.

«Меры могут ограничить возможности России импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей и материалы из многих других секторов», — говорится в публикации.

Как отмечается в материале, «беспрецедентные» рестрикции могут «перекрыть доступ к широкому спектру промышленных и потребительских технологий», как следствие — повлиять на российских потребителей и промышленные предприятия.

Агентство, цитируя источник, уточнило, что меры против России могут включать «инструменты, используемые администрацией экс-главы Белого дома Дональда Трампа и продвинутые администрацией Байдена», чтобы заблокировать доступ телекоммуникационной компании Huawei (Китай) к передовым полупроводникам.

Сообщается, что в США также планируют провести консультации с партнерами в Европе и Азии, которые могут поощрить жесткие меры экспортного контроля по отношению к РФ.

Ранее, 19 декабря министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что власти ФРГ могут использовать угрозы санкциями в отношении к России на фоне ситуации с Украиной.

17 декабря агентство Bloomberg сообщало о том, что Соединенные Штаты склоняют Евросоюз принять санкции против российского энергетического сектора и банков в случае нападения на Украину. Речь шла об отключении России от платежной системы SWIFT, которое, как отмечало агентство, повлияет на рынок энергоносителей и на другой экспорт из России.

В конце ноября ряд западных СМИ сообщил о возможности российского «вторжения» на Украину. Так, 21 ноября, издание The New York Times предупредило со ссылкой на сведения, полученные от спецслужб США, что союзникам в Европе срочно нужно разработать план сдерживания Москвы, которая якобы стремится совершить нападение на Украину.

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