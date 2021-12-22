США хотят ограничить импорт смартфонов в РФ из-за ситуации на Украине

Американские власти могут ввести жесткие меры в отношении российского импорта в случае «вторжения» РФ на Украину, такая возможность сейчас рассматривается. Об этом 21 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник из администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Отмечается, что меры будут обсуждаться на встрече высокопоставленных чиновников в Белом доме во вторник, 22 декабря. Они дополнят уже существующие экономические санкциям в отношении России.

«Меры могут ограничить возможности России импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей и материалы из многих других секторов», — говорится в публикации.

Как отмечается в материале, «беспрецедентные» рестрикции могут «перекрыть доступ к широкому спектру промышленных и потребительских технологий», как следствие — повлиять на российских потребителей и промышленные предприятия.

Агентство, цитируя источник, уточнило, что меры против России могут включать «инструменты, используемые администрацией экс-главы Белого дома Дональда Трампа и продвинутые администрацией Байдена», чтобы заблокировать доступ телекоммуникационной компании Huawei (Китай) к передовым полупроводникам.

Сообщается, что в США также планируют провести консультации с партнерами в Европе и Азии, которые могут поощрить жесткие меры экспортного контроля по отношению к РФ.

Ранее, 19 декабря министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что власти ФРГ могут использовать угрозы санкциями в отношении к России на фоне ситуации с Украиной.

17 декабря агентство Bloomberg сообщало о том, что Соединенные Штаты склоняют Евросоюз принять санкции против российского энергетического сектора и банков в случае нападения на Украину. Речь шла об отключении России от платежной системы SWIFT, которое, как отмечало агентство, повлияет на рынок энергоносителей и на другой экспорт из России.

В конце ноября ряд западных СМИ сообщил о возможности российского «вторжения» на Украину. Так, 21 ноября, издание The New York Times предупредило со ссылкой на сведения, полученные от спецслужб США, что союзникам в Европе срочно нужно разработать план сдерживания Москвы, которая якобы стремится совершить нападение на Украину.