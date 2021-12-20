Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Вене прошла акция памяти в память погибших от COVID-19
Общество
Вильфанд предупредил россиян об аномальном холоде
Политика
Глава исполкома «Народного фронта» рассказал о новых инициативах движения
Спорт
Россиянин Мотылев победил на чемпионате Европы по быстрым шахматам
Общество
Жители ЖК в Митино оказались вынуждены расчищать двор от снега своими силами
Общество
Избившего свою девушку бойца ММА арестовали на 12 суток
Мир
Взрыв произошел в жилом доме в Тбилиси
Мир
Южная Осетия снимет почти все антиковидные ограничения
Мир
Президент Чехии назвал себя сторонником обязательной вакцинации
Спорт
Пловец Колесников выиграл второе золото за день на ЧМ в Абу-Даби

В минобороны ФРГ заявили о возможных санкциях против РФ в ситуации с Украиной

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в воскресенье, 19 декабря, в интервью Bild am Sonntag, заявила, что власти ФРГ могут использовать угрозы санкциями в отношении к России на фоне ситуации с Украиной.

Оно им НАТО: зачем на Украину войдут иностранные войска
Североатлантический альянс приближается к границам России

«Мы должны использовать все возможности, чтобы остановить эскалацию. Это включает в себя и угрозу жестких санкций», — отметила она.

Отвечая на вопрос журналистов о том, готов ли Берлин направить солдат бундесвера для поддержки Украины, глава оборонного ведомства уклонилась от прямого ответа.

«Мы должны исчерпать все возможности дипломатии и экономических санкций. А все последующие шаги нужно обсуждать в тесной координации в альянсе (НАТО)», — сказала министр.

Кроме того, Ламбрехт заметила, что может «очень хорошо понять страхи Украины» и поэтому совершит свою первую зарубежную поездку в качестве министра обороны в Литву. Там она посетит Силы быстрого реагирования НАТО, чтобы получить представление о том, «как солдаты видят ситуацию».

При этом на вопрос, может ли «Северный поток — 2» стать частью санкционного пакета, она подчеркнула, что «необходимо использовать весь инструментарий, который у нас есть».

«Те, кто несет ответственность за агрессию, должны почувствовать персональные последствия. Например, то, что они не смогут отправиться на шопинг на Елисейские поля в Париже», — указала Ламбрехт.

17 декабря министр финансов ФРГ, лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер заявил, что правительство Германии неизменно заинтересовано в кооперации c Россией и вопрос СП-2 находится только в правовом поле. Он считает, что Запад не должен использовать газопровод в качестве средства давления на Россию.

Тогда же генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг получил от России предложения по безопасности. Он отметил, что альянс явно дал понять, что готов работать над укреплением доверия с Москвой.

В тот же день МИД РФ опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Кроме того, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что втягивание Украины в НАТО и перспектива размещения у границ РФ ударных ракетных комплексов альянса являются неприемлемой угрозой для безопасности. Москва требует отзыва решения саммита НАТО 2008 года в Бухаресте о том, что Украина и Грузия станут членами альянса. Однако готовности к этому со стороны Запада нет, добавил Рябков.

Как убежден постпред России в Евросоюзе Владимир Чижов, США при помощи партнеров по НАТО обострили и без того сложную ситуацию на Украине до предела. По его словам, заявления российских официальных лиц в западных СМИ подвергаются цензурированию. Россию делают «агрессором», не имея на то весомых аргументов, указал он.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021