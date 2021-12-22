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Средние цены на аренду домов в Подмосковье достигли 150-300 тыс. рублей

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В Подмосковье и Ленинградской области на загородном рынке краткосрочной аренды с 31 декабря по 2 января базовая ставка увеличивается в три-четыре раза, сказал «Известиям» руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов.

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В Московской области реальная стоимость празднования Нового года за городом — 50-70 тыс. рублей в сутки. С учетом, что коттедж (на десять человек) обычно сдается минимум на три дня, стоит закладывать в бюджет 150-200 тыс. рублей, рассказал аналитик.

«В Подмосковье спрос на новогоднюю аренду был в этом году очень велик, уже в октябре большинство предложений разбирали практически мгновенно. Наценка по сравнению с обычными месяцами составляет до 20 раз от минимальной ставки — так, есть много предложений и за 300, и за 600 тыс. рублей с 31 декабря по 2 января», — сообщила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Она добавила, что по сравнению с прошлыми новогодними праздниками средняя стоимость загородной новогодней аренды выросла до 15%.

По данным аналитиков «Циан», стоимость посуточной на аренды квартир в Москве на новогодние праздники по сравнению с прошлым годом выросла на 17%, в Петербурге – на 15%, в Краснодарском крае – на 10%, в Калининградской области – на 29%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В съём попало: средние цены на аренду домов в Подмосковье достигли 150-300 тысяч

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