Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Билл Гейтс спрогнозировал окончание пандемии коронавируса в 2022 году
Мир
Шольц заявил об угрозе пятой волны пандемии COVID-19 в Германии
Мир
В ВОЗ заявили о скором доминировании штамма «Омикрон» в Европе
Мир
Блинкен анонсировал контакты с РФ по безопасности в начале 2022 года
Мир
Эрдоган призвал вести диалог с Турцией как с возможным членом ЕС
Мир
В США отвели несколько недель на восстановление ядерной сделки с Ираном
Мир
На Украине признали конституционным закон о запрете российских фильмов
Общество
Бастрыкин поручил СК РФ расследовать избиение фигуриста Соловьева
Политика
ГД одобрила в I чтении законопроект об уголовном наказании для лихачей
Общество
Температура воздуха в Московском регионе упала до минус 22 градусов

Эрдоган призвал вести диалог с Турцией как с возможным членом ЕС

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с новым канцлером Германии Олафом Шольцем отметил важность построения отношений Анкары с Европой на основе возможного вступления республики в ЕС. Об этом во вторник, 21 декабря, заявили в канцелярии турецкого лидера.

Ясные Сочи: как прошла встреча Путина и Эрдогана
За что турецкий лидер поблагодарил российского коллегу и как глава РФ продвигал отечественную вакцину

«Эрдоган указал на необходимость построения отношений Турции и ЕС в рамках позитивной повестки дня, основанной на перспективе присоединения Турции к сообществу», — говорится в тексте.

19 мая депутаты Европарламента обнародовали отчет, в котором говорилось о необходимости Евросоюза официально приостановить переговоры о включении Турции в сообщество, пока Анкара «не изменит свое поведение». Отмечалось все большее отдаление Турции от стандартов и ценностей ЕС за последние годы.

В частности депутаты ЕП выразили обеспокоенность авторитарностью президентской системы Турции. Кроме того, они заявили необходимости отпустить всех заключенных правозащитников, журналистов, юристов, ученых и других лиц, задержанных правительством по необоснованным обвинениям.

В январе Реджеп Тайип Эрдоган, говоря о важности развития страны, призвал ЕС принять Турцию в состав содружества после окончания процедуры Brexit (выхода Великобритании из ЕС).

С 1964 года Турция является ассоциированным членом Евросоюза. Заявку на вступление в ЕС в 1987 году. Переговоры о приеме республики в ЕС начался 3 октября 2005 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021