Эрдоган призвал вести диалог с Турцией как с возможным членом ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с новым канцлером Германии Олафом Шольцем отметил важность построения отношений Анкары с Европой на основе возможного вступления республики в ЕС. Об этом во вторник, 21 декабря, заявили в канцелярии турецкого лидера.

«Эрдоган указал на необходимость построения отношений Турции и ЕС в рамках позитивной повестки дня, основанной на перспективе присоединения Турции к сообществу», — говорится в тексте.

19 мая депутаты Европарламента обнародовали отчет, в котором говорилось о необходимости Евросоюза официально приостановить переговоры о включении Турции в сообщество, пока Анкара «не изменит свое поведение». Отмечалось все большее отдаление Турции от стандартов и ценностей ЕС за последние годы.

В частности депутаты ЕП выразили обеспокоенность авторитарностью президентской системы Турции. Кроме того, они заявили необходимости отпустить всех заключенных правозащитников, журналистов, юристов, ученых и других лиц, задержанных правительством по необоснованным обвинениям.

В январе Реджеп Тайип Эрдоган, говоря о важности развития страны, призвал ЕС принять Турцию в состав содружества после окончания процедуры Brexit (выхода Великобритании из ЕС).

С 1964 года Турция является ассоциированным членом Евросоюза. Заявку на вступление в ЕС в 1987 году. Переговоры о приеме республики в ЕС начался 3 октября 2005 года.