Эрдоган призвал принять Турцию в Евросоюз после выхода Великобритании

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Евросоюз принять страну в состав содружества после окончания процедуры Brexit (выхода Великобритании из ЕС). Об этом он заявил во вторник, 12 января, в ходе выступления в Анкаре.

«Мы не отказались от стремления получить полное членство в ЕС. Всё возрастающая неопределенность, которую принес с собой Brexit, будет устранена только после того, как Турция получит членство», — приводит его слова телеканал NTV.

В ноябре пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что отношения между Турции и ЕС приобретают всё большее стратегическое значение, что указывает на необходимость смелых шагов для придания нового динамизма отношениям, а членство республики в ЕС назвал стратегическим приоритетом.

Эрдоган в последние годы регулярно напоминает о планах Турции интегрировать с Европой. 9 января в ходе переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он отметил, что Турция видит свое будущее в Евросоюзе.

Однако в последнее время между Турцией и ЕС возникал ряд разногласий. Например, комментируя идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании во Франции «просвещенного ислама» после серии терактов, турецкий лидер посоветовал ему «лечить свою психику». По мнению президента Турции, «европейский фашизм вышел на новый уровень». Кроме того, Брюссель ввел санкции против Анкары за ведение геологической разведки вблизи Кипра.

Великобритания официально вышла из Европейского союза в полночь 31 января 2020 года.