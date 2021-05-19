В ЕП призвали приостановить переговоры о вступлении Турции в Евросоюз

Евросоюз должен официально приостановить переговоры о включении Турции в свои ряды, если Анкара не изменит свое поведение. Об этом говорится в отчете, принятом 19 мая депутатами Европарламента.

В документе отмечается, что в последние годы власти Турции всё больше отходят от стандартов и ценностей ЕС.

«В результате отношения достигли исторически низкого уровня, предупреждают депутаты Европарламента, которые особенно обеспокоены состоянием верховенства закона и уважением основных прав. В отчете, принятом в среду, они настаивают на том, что, если Турция не обратит вспять эту текущую негативную тенденцию, комиссия должна рекомендовать официально приостановить переговоры о присоединении», — сообщили в пресс-службе Европарламента.

Депутаты ЕП указали, что встревожены «авторитарной интерпретацией президентской системы». Также они отметили необходимость отпустить всех заключенных правозащитников, журналистов, юристов, ученых и других лиц, задержанных правительством по необоснованным обвинениям.

«Этот отчет, вероятно, является самой жесткой критикой ситуации в Турции. Он отражает всё, что, к сожалению, произошло в стране за последние два года, в частности, в области прав человека и верховенства закона, которые остаются главной заботой Европейского парламента, а также в его отношениях с ЕС и его членами», — добавил докладчик Начо Санчес Амор.

В январе 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говоря о важности развития страны, призвал ЕС принять Турцию в состав содружества после окончания процедуры Brexit (выхода Великобритании из ЕС).

В ноябре 2020 года пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что отношения между Турцией и ЕС приобретают всё большее стратегическое значение, что указывает на необходимость смелых шагов для придания нового динамизма отношениям. Членство республики в ЕС Калын назвал стратегическим приоритетом.