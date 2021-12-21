Путин подписал закон о расширении полномочий полиции

Президент РФ Владимир Путин расширил полномочия полиции. Подписанный им соответствующий закон опубликован 21 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, полицейским теперь разрешено представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий. В то же время стражи порядка получили право требовать от граждан в случае их обращения назвать свои фамилию, имя и отчество.

Закон также позволяет полицейским проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки и территории для задержания, оцеплять здания и территории. Кроме того, сотрудникам полиции разрешено вскрывать машины для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.

Помимо этого, полицейские теперь вправе досматривать граждан, их вещи и транспортные средства, если возникли подозрения, что у них при себе есть оружие, боеприпасы, взрывчатка, наркотики или их прекурсоры, радиоактивные вещества, похищенные предметы.

При этом из текста закона были исключены положения, освобождавшие стражей порядка от ответственности за действия при исполнении, а также разрешавшие им открыть огонь, если задерживаемый просто пытается приблизиться.

Ранее, 15 декабря, сообщалось, что закон о расширении полномочий полиции одобрил Совет Федерации. До этого, 8 декабря, поправки в федеральный закон «О полиции» в третьем чтении приняла Госдума. Они были внесены в Госдуму правительством в мае 2020 года и приняты в первом чтении в декабре того же года.