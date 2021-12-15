Совет Федерации проголосовал за расширение полномочий полиции

Совет Федерации одобрил закон о расширении полномочий полиции. Решение было принято на заседании 15 декабря.

Закон, в частности, даст полицейским право проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять здания и территории. Полиции будет разрешено представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

Кроме того, полицейские получат право вскрывать машины для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.

Сотрудники полиции получат право требовать от граждан в случае их обращения назвать свои фамилию, имя и отчество.

В то же время из текста были исключены положения, освобождавшие полицейских от ответственности за действия при исполнении, а также разрешавшие им открыть огонь, если задерживаемый просто пытается приблизиться.

8 декабря,поправки в федеральный закон «О полиции» в III чтении приняла Госдума.

Поправки были внесены в нижнюю палату парламента правительством в мае 2020 года и приняты в I чтении в декабре того же года.