Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции

Госдума на заседании 8 декабря приняла в третьем чтении поправки в федеральный закон «О полиции», которые расширяют полномочия правоохранителей.

Так, полицейские теперь смогут проникать в жилые и иные помещения, на территории, для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления или скрывающихся с него, а также лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление.

Кроме того, сотрудники полиции будут вправе «осматривать места происшествия, местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о происшествиях».

Помимо прочего закон «О полиции» дополняется статьей «Вскрытие транспортного средства». Полицейский может вскрыть авто и проникнуть в него для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.

Также законом устанавливается, что правоохранители смогут проводить досмотр граждан, их личных вещей и транспорта не только при возможном наличии оружия, наркотиков и других запрещенных веществ, но и при наличии оснований полагать, что они «скрывают предметы хищения».

Поправки в закон «О полиции» были внесены правительством в Госдуму в мае 2020 года и приняты в первом чтении в декабре того же года.