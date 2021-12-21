Оборудование для неонатального скрининга появилось в Псковской области

В Псковский перинатальный центр поступило первое в регионе высокоточное оборудование для неонатального скрининга.

Метод позволяет диагностировать у новорожденных пять наиболее распространённых наследственных заболеваний: муковисцидоз, врождённый гипотиреоз, галактоземию, адреногенитальный синдром и фенилкетонурию. Образец крови для исследования берут из пятки малыша на четвертый день жизни, у недоношенных детей — на седьмой день. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Ранее в декабре на территории Псковского перинатального центра начал работать выездной пункт вакцинации от коронавируса для беременных. Перед прививкой женщин осматривают врач-терапевт и акушер-гинеколог, измеряют им давление и температуру, контролируют сердцебиение плода. После прививки беременная на протяжении часа остается под наблюдением медиков.