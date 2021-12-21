Эксперт объяснил остановку транзита газа в ФРГ через «Ямал–Европу»

Приостановка транзита «Газпромом» газа по трубопроводу «Ямал-Европа» через Польшу в Германию вписывается в ранее обозначенную логику работы компании, которая в полном объеме обеспечивает выполнение своих контрактных обязательств по поставке газа потребителям, и руководство Евросоюза это подтверждает. Об этом заявил «Известиям» Виктор Хайков, президент, председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса (НАНГС), председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России во вторник, 21 декабря.

О приостановке транзита газа по «Ямал–Европе» в Германию из-за отказа «Газпрома» от бронирования мощностей прокачки по магистрали стало известно ранее в этот день. По данным германского газотранспортного оператора Gascade, позже во вторник начались реверсные поставки по этому газопроводу из ФРГ в Польшу.

Хайков подчеркнул, что при выполнении контрактов по поставкам голубого топлива «Газпром» в первую очередь на максимальную мощность задействует трубопроводы «Северный поток» и «Турецкий поток». Далее, по его словам, в рамках своих обязательств по «минимальному гарантированному объему транзита» используется газотранспортная система (ГТС) Украины, так как за эти объемы транзита российской компании придется платить даже при его физическом отсутствии. Только после этого в качестве резервного используется газопровод через Польшу — «Ямал–Европа», заключил специалист.

«В настоящее время обязательства поставки газа по действующим европейским контрактам «Газпромом» выполняются в полном объеме, в виду этого дополнительные транзитные мощности ему не нужны, поэтому мощности «Ямал–Европы» задействуются в минимальном объеме», — отметил президент НАНГС.

Накануне «Газпром» не стал заказывать дополнительную транзитную мощность через Украину в январе следующего года. Как уточнялось, в ходе торгов «Оператор ГТС Украины» предложил транзитные мощности на следующий месяц до 5,2 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Сохрановка», а также до 9,8 млн куб. м в сутки через станцию «Суджа», однако по окончании аукциона оба предложения так и остались невостребованными.

Одновременно с этим сообщалось, что на январь 2022 года «Газпром» забронировал всего 21,6% транзитных мощностей по трубопроводу «Ямал — Европа» через Польшу.

«Ямал — Европа» — газопровод проектной мощностью 32,9 млрд куб. м газа в год. Он проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. Польские потребители получают через него голубое топливо не только напрямую из РФ, но и по виртуальному реверсу из ФРГ. В том случае, если заявка на виртуальный реверс превосходит прямой физический поток, трубопровод может переходить в физически реверсивный режим.