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Австралийские кардиологи рассказали о главной угрозе сердцу в праздники

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Австралийские кардиологи в преддверии Нового года обратили внимание на особенности так называемого синдрома праздничного сердца. Об этом 21 декабря сообщает портал Medicalexpress.

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Так, отмечается рост числа пациентов с фибрилляцией предсердий после активного потребления алкоголя в зимние праздники. Исследователи проанализировали данные 408 тыс. участников, чтобы выяснить, какое влияние спиртное оказывает на сердце.

Как рассказал ведущий исследователь Центра нарушений сердечного ритма при Университете Аделаиды Кристофер X. Вонг, ученые хотели найти взаимосвязь между употреблением алкоголя и двумя типами сердечно-сосудистых заболеваний — фибрилляцией желудочков сердца (опасные для жизни нарушения сердечного ритма) и внезапной сердечной смертью.

Так, ученые пришли к выводу, что чрезмерное употребление спиртных напитков повышает риск внезапной сердечной смерти. Хоть и принято считать, что алкоголь в целом полезен для сердца, его избыток увеличивает вероятность инфаркта миокарда.

Ранее, в июле, ученые из Университетского колледжа Лондона установили полезную для сердца дозу алкоголя. Выяснилось, что минимальному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти подвержены те, кто употреблял около 6 граммов алкоголя в сутки. У тех, кто в день выпивал 15 граммов (половину бокала вина) риск был чуть выше, однако меньше, чем у непьющих.

В результате исследователи сделали вывод, что безопасной для сердца дозой можно признать употребление до 105 граммов алкоголя в неделю, что равно бутылке вина или трем бутылкам пива средней крепости.

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