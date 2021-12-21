Президент НАНГС перечислил причины скачка цен на газ в Европе

Политика Европы по отказу от долгосрочных контрактов на поставку газа в сторону спотовых привела к дефициту этого ресурса, что стало одним из основных факторов роста цены на голубое топливо в регионе до исторических максимумов. Об этом заявил «Известиям» президент, председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса (НАНГС), председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России Виктор Хайков во вторник, 21 декабря.

Ранее в этот же день стоимость газа в Европе впервые в истории пробила отметку в $2000 за 1 тыс. куб. м, достигнув $2039 за тысячу кубометров, или €174,61 за 1 МВт·ч. При этом важно отметить, что европейские политики в последние годы настойчиво проводили политику отказа от долгосрочных контрактов на поставку газа в сторону спотового биржевого рынка, что позволяло им иметь некоторую краткосрочную экономию на газе.

По словам Хайкова, именно политика Брюсселя по отказу от долгосрочных газовых контрактов привела к тому, что Европа лишилась гарантий обязательных поставок голубого топлива и его ключевые мировые производители, основываясь на «абсолютно рыночной задаче максимизации своей прибыли», переадресовали потоки поставок на «более премиальные по цене рынки Азии, где идет активное восстановление экономик от пандемии, оставив Европу без газа».

Еще одним фактором роста цен президент НАНГС назвал «непродуманную ставку на возобновляемые источники энергии», такие как солнце и ветер. Он отметил, что только за последние два дня ветрогенерация в Европе снизилась в два раза, что в условиях начала морозов привело к еще большему дефициту энергии и к новым рекордам цен на газ.

Также росту цен способствует задержка ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» и инициатива европолитиков по отказу Европы от долгосрочных газовых контрактов после 2049 года, добавил Хайков.

«Показательно, что именно европейские биржевые трейдеры, а не «Газпром» определяют эти факторы негативными и после их появления «поднимают» цены на газ. Если подход Европы по данным вопросам не изменится, то очень вероятно, что цены на голубое топливо и далее будут расти. По крайней мере, сегодняшний скачок является подтверждением этой закономерности», — прогнозирует председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития.

Он выразил мнение, что в текущей ситуации высокие цены европейского газа выгодны российской стороне, так как это «дополнительные доходы и налоги в бюджет». С другой стороны, по рекордным ценам далеко не все европейские потребители могут приобретать газ, поэтому, несмотря на фактический дефицит этого энергоносителя, платежеспособный спрос на него может снижаться, что также подтверждает отсутствие текущего бронирования «Ямал–Европы», подчеркнул эксперт.

По его словам, высокая стоимость голубого топлива «крайне негативно» влияет на промышленность Европы и, таким образом, «на ее международную конкурентоспособность и социальные настроения населения».

«Учитывая, что инициаторы причин повышения цен — европейские политики, глядя на последствия их инициатив, возникает логичное предположение, что они действуют против интересов самой Европы, ее бизнеса и граждан. А раз именно США категорично борются против «Северного потока – 2» и российского газа и всеми способами склоняют к этому Европу, то, видимо, европолитики действуют в их интересах, забывая об интересах своих избирателей», — допустил Хайков.

Ранее во вторник стало известно о приостановке транзита газа по «Ямал–Европе» в ФРГ на фоне отказа «Газпрома» от бронирования мощностей прокачки по магистрали. Согласно данным германского газотранспортного оператора Gascade, позже в этот же день начались реверсные поставки газа по этому газопроводу из Германии в Польшу.

Накануне российская компания не стала бронировать на 21 декабря мощности для транзита через Польшу по «Ямал–Европе». Холдинг не заказал дополнительную транзитную мощность через Украину в январе 2022 года. Одновременно с этим сообщалось, что на январь «Газпром» забронировал всего 21,6% транзитных мощностей по этому трубопроводу через Польшу.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.