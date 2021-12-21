Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Путин подписал закон о расширении полномочий полиции
Авто
Эксперты спрогнозировали рост рынка автозапчастей в России
Политика
Госдума приняла во II чтении законопроект об отмене обязательного ТО
Мир
Еврокомиссия ограничила срок действия ковид-сертификатов 9 месяцами
Мир
Стало известно о тайной отправке США и Британией хакеров на Украину
Мир
Приостановленное из-за аварии движение судов через Босфор возобновлено
Армия
Атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск» вошли в состав ВМФ РФ
Экономика
Цена фьючерсов на газ в Европе впервые превысила $2000
Политика
Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий до 2024 года
Мир
В ОБСЕ заявили о готовности предоставить площадку для переговоров по безопасности

Путин подписал закон о расширении полномочий полиции

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия полиции. Документ опубликован 21 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон, в частности, дает полицейским право проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять здания и территории. Полиции разрешается представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

Кроме того, полицейские получают право вскрывать машины для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.

Также сотрудники полиции теперь вправе право требовать от граждан в случае их обращения назвать свои фамилию, имя и отчество.

Помимо этого, личный досмотр граждан, находящихся при них вещей, а также их транспортных средств теперь может осуществляться полицейскими, если имеются основания полагать, что эти граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотики, психотропные вещества или их прекурсоры либо ядовитые или радиоактивные вещества. Также сотрудникам полиции разрешили проводить личный досмотр граждан, если имеются основания полагать, что они скрывают предметы хищения.

Ранее, 15 декабря, сообщалось, что закон о расширении полномочий полиции одобрил Совет Федерации. Отмечалось, что из текста были исключены положения, освобождавшие полицейских от ответственности за действия при исполнении, а также разрешавшие им открыть огонь, если задерживаемый просто пытается приблизиться.

До этого, 8 декабря, поправки в федеральный закон «О полиции», которые расширяют полномочия правоохранителей, в третьем чтении приняла Госдума. Поправки были внесены в Госдуму правительством в мае 2020 года и приняты в первом чтении в декабре того же года.

Новость дополняется

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021