Эксперт объяснил остановку транзита газа в Германию через «Ямал — Европу»

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович во вторник, 21 декабря, прокомментировал приостановку физического потока по трубопроводу «Ямал — Европа» в Германию.

О приостановке транзита из-за отказа российской компании «Газпром» от бронирования мощностей прокачки по магистрали сообщалось ранее в этот же день. Согласно данным немецкого газотранспортного оператора Gascade, позже во вторник начались реверсные поставки газа по «Ямалу — Европе» из Германии в Польшу.

Митрахович объяснил, что «Газпром» не стал прокачивать газ по трубопроводу из-за отсутствия заявок со стороны покупателей. По его словам, покупатели без долгосрочных контактов должны покупать газ по цене, близкой к цене на бирже, а последняя на данный момент такая высокая, что никто не хочет приобретать по ней.

Эксперт добавил, что компании, которым нужен газ, действуют сейчас несколькими способами: либо берут газ, который есть в хранилищах, либо покупают у тех, кто закачал топливо в хранилища, либо ждут понижения цены. Именно поэтому «Газпром» и не продает им больше газа, а на спот-рынок не выходит, так как это не в интересах компании, указал Митрахович.

Физический газовый поток в Германию по трубе «Ямал — Европа» формируется как разность между уточненными заявками на прокачку голубого топлива в прямом направлении и в обратном, то есть на реверс в Польшу.

Накануне стало известно, что компания «Газпром» не забронировала на 21 декабря мощности для транзита природного газа через Польшу по трубопроводу «Ямал — Европа».

Также холдинг не стал заказывать дополнительную транзитную мощность через Украину в январе следующего года. Как уточнялось, в ходе торгов «Оператор ГТС Украины» предложил транзитные мощности на следующий месяц до 5,2 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Сохрановка», а также до 9,8 млн куб. м в сутки через станцию «Суджа», однако по окончании аукциона оба предложения так и остались невостребованными.

Одновременно с этим сообщалось, что на январь 2022 года «Газпром» забронировал всего 21,6% транзитных мощностей по трубопроводу «Ямал — Европа» через Польшу.

Газопровод «Ямал — Европа», проектная мощность которого составляет 32,9 млрд куб. м газа в год, проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. Польские потребители получают через него голубое топливо не только напрямую из РФ, но и по виртуальному реверсу из ФРГ. В том случае, если заявка на виртуальный реверс превосходит прямой физический поток, газопровод может переходить в физически реверсивный режим.