В Петербурге увеличился спрос на услуги красоты перед Новым годом

В предновогодний период спрос на услуги красоты в Петербурге вырос на 35%, пишет 21 декабря газета «Деловой Петербург» со ссылкой на данные сервиса YouDo.

Востребованными оказались стилисты и визажисты, к которым в среднем перед Новым годом стали обращаться в 3 раза чаще. Спрос на услуги мастеров маникюра при этом повысился в 2 раза.

«Декабрь — это традиционный месяц для новогодних корпоративов и тематических вечеринок, запись в салоны красоты вызывает трудности. Попасть к частному мастеру стало намного проще, чем записаться в салон красоты: не нужен QR–код, нет необходимости подстраиваться под переполненный график заведений. К тому же стоимость услуг у частного мастера, как правило, ниже», — отметили в пресс–службе YouDo.

Резкий бум на бьюти-рынке отметили и аналитики «Авито.Услуг». По их данным, спрос на услуги ногтевого сервиса вырос на 83%, а услуги парикмахеров и спа-салонов оказались в декабре на 56% более востребованными.

Кроме того, по данным «Авито Услуг», в период с 7 ноября по 5 декабря у жителей Северной столицы на 22% увеличился спрос на мастеров по тату и пирсингу.

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