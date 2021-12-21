Минпромторг предложил ограничить дилерскую наценку при продаже авто

Минпромторг РФ выступил с предложением ограничить 10-процентную максимальную наценку официальных автодилеров при продаже новых машин, в том числе в период пикового спроса. Об этом 21 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

«Мы в процессе организации договоренности между ассоциацией «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и объединением автопроизводителей о том, что даже в периоды пикового спроса официальные дилеры будут ограничивать наценку на новые автомобили 10%», — объяснил источник.

Собеседник агентства отметил, что сейчас дилеры, несмотря на рекомендованные розничные цены, на фоне ажиотажного спроса и дефицита продают автомобили с неоправданно дорогими дополнительными опциями.

О нехватке машин дилеры сообщили еще в августе 2020 года. Одна из основных причин сложившейся ситуации — сниженные объемы производства и поставок из-за мирового дефицита автомобильной электроники.

Согласно прогнозу ассоциации «Российские автомобильные дилеры», в России дефицит автомобилей в дилерских центрах продолжится в первом квартале 2022 года.

9 декабря эксперты «Авито Авто» опубликовали результаты опроса, в котором выяснили, как изменились планы россиян на приобретение автомобиля в связи с дефицитом новых моделей в дилерских центрах и ростом цен на авторынке.

Так, повышение цен на авторынке отметили как решающий фактор при изменении планов на покупку автомобиля 59% респондентов, 10% опрошенных назвали главной причиной отказа от покупки дефицит ряда новых моделей.

Среди всех опрошенных 44% планировали покупку автомобиля в 2021 году. Более половины из них перенесли покупку из-за роста цен на рынке на более поздний срок (52%).