Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Стоимость нефти Urals упала ниже $70 впервые с июня
Мир
Транзит газа в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа» приостановлен
Авто
Минпромторг предложил ограничить дилерскую наценку при продаже авто
Мир
Глава делегации в Вене заявил о недопустимости размещения объектов НАТО на Украине
Мир
Пекин поддержал предложения Москвы по гарантиям безопасности
Мир
В РФ назвали угрозой инициативу Литвы ограничить транзит из Белоруссии
Спорт
НХЛ приостановит игры до 26 декабря из-за вспышки коронавируса
Политика
В Минцифры заявили о готовности указа об электронных паспортах
Спорт
Две передачи Гурьянова помогли «Далласу» обыграть «Миннесоту»
Общество
В МЧС выступили за обязательное страхование от пожаров

Минпромторг предложил ограничить дилерскую наценку при продаже авто

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минпромторг РФ выступил с предложением ограничить 10-процентную максимальную наценку официальных автодилеров при продаже новых машин, в том числе в период пикового спроса. Об этом 21 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

В светлое б/у: машины с пробегом впервые обогнали новые по спросу на кредиты
Почему рынок заимствований на подержанные авто будет расти

«Мы в процессе организации договоренности между ассоциацией «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и объединением автопроизводителей о том, что даже в периоды пикового спроса официальные дилеры будут ограничивать наценку на новые автомобили 10%», — объяснил источник.

Собеседник агентства отметил, что сейчас дилеры, несмотря на рекомендованные розничные цены, на фоне ажиотажного спроса и дефицита продают автомобили с неоправданно дорогими дополнительными опциями.

О нехватке машин дилеры сообщили еще в августе 2020 года. Одна из основных причин сложившейся ситуации — сниженные объемы производства и поставок из-за мирового дефицита автомобильной электроники.

Согласно прогнозу ассоциации «Российские автомобильные дилеры», в России дефицит автомобилей в дилерских центрах продолжится в первом квартале 2022 года.

9 декабря эксперты «Авито Авто» опубликовали результаты опроса, в котором выяснили, как изменились планы россиян на приобретение автомобиля в связи с дефицитом новых моделей в дилерских центрах и ростом цен на авторынке.

Так, повышение цен на авторынке отметили как решающий фактор при изменении планов на покупку автомобиля 59% респондентов, 10% опрошенных назвали главной причиной отказа от покупки дефицит ряда новых моделей.

Среди всех опрошенных 44% планировали покупку автомобиля в 2021 году. Более половины из них перенесли покупку из-за роста цен на рынке на более поздний срок (52%).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021