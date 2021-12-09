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Дилеры спрогнозировали дефицит новых автомобилей в России до весны

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В России дефицит автомобилей в дилерских центрах продолжится в первом квартале 2022 года. С таким прогнозом выступила ассоциация «Российские автомобильные дилеры», сообщает 9 декабря «РИА Новости».

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«Дефицит продолжится в первом квартале 2022 года, это уже ясно. На форуме «РосАвтоДилер» и дилеры, и производители сошлись во мнении, что такого дефицита не было уже много лет. Мы видим падение продаж уже несколько месяцев подряд, весной ситуация не станет лучше, к сожалению», — рассказали в ассоциации.

О нехватке машин дилеры сообщили еще в августе прошлого года. Одна из основных причин сложившейся ситуации — сниженные объемы производства и поставок из-за мирового дефицита автомобильной электроники.

26 октября сообщалось, что в России за третий квартал 2021 года количество официальных автомобильных дилерских центров сократилось на 39.

Так, если в июле 2021 года в нашей стране насчитывалось 3182 официальных дилерских центра по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, то в октябре их стало 3143. Всего в третьем квартале этого года был расторгнут 101 дилерский контракт, а новых заключено 62.

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