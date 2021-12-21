Профессор из Японии объяснил действие вакцины против старения

Японские ученые разработали вакцину, способную выводить стареющие клетки из организма, замедляя процесс старения. Профессор Университета Джунтендо в Японии Тохру Минамино объяснил действие данного препарата. Об этом в понедельник, 20 декабря, он сообщил телеканалу РЕН ТВ.

«Это наш главный результат. Мы нашли особый маркер, указывающий на клетки старения. И наша вакцина работает таким образом, что она выявляет эти маркеры и удаляет клетки старения из нашего тела», — рассказал Минамино телеканалу РЕН ТВ 20 декабря.

По его словам, разработанное средство позволит в дальнейшем бороться с возрастными заболеваниями, такими как деменция, сахарный диабет и атеросклероз.

Ученый рассказал, что завершены испытания на мышах, сейчас вакцину тестируют на обезьянах, в планах провести исследования на человеке.

При этом первоначальные испытания на грызунах, по словам Минамино, показали, что с вакциной мыши дольше живут. Также он подчеркнул, что и люди, и мыши подвержены одинаковым заболеваниям, однако спешить приступать к исследованиям на людях пока не стоит.

«Я верю, что мы очень близки к запуску вакцины для людей. Нам нужно идентифицировать еще несколько маркеров для клеток старения, и мы легко создадим вакцину. Сейчас уже существует как минимум несколько способов борьбы с раком при использовании антител <…> Я думаю, мы очень близки», — заключил японский ученый.

Кроме того, он добавил, что на данный момент обнаружен лишь один маркер стареющих клеток, и работа над поиском разных маркеров для каждого заболевания продолжается.

По мнению ведущего научного сотрудника, преподавателя кафедры системной биологии Гарвардской медицинской школы Леонида Пешкина, выводы команды японских ученых поспешны. Он отметил, что мало доказательств того, что данный препарат станет вакциной от старости.

Пешкин уточнил, что сильным доказательством было бы исследование на здоровых грызунах, которые бы под действием вакцины прожили долгую или здоровую жизнь.

Ученые Тюменского филиала Института фундаментальной и клинической иммунологии совместно с компанией «НИИ Биотехнологии «Митокей» и Mitokey ink US создали свою вакцину от старости. Создатель препарата Денис Кайгородов рассказал, что «вакцина» — название проекта, однако в прямом смысле этого слова препарат вакциной не является: это БАД к пище, имеющая естественное происхождение.

Он добавил, что ученые из России в первую очередь хотят добиться улучшения качества жизни, а не ее продолжительности.

19 августа в журнале Nature было опубликовано исследование американских ученых, которые показали, что существует препарат для подавления активности молекул, вызывающих старение организма. Ученые путем исследований доказали, что препарат против ВИЧ ламивудин способен снижать возрастные воспаления и другие признаки старения у мышей.