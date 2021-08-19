Ученые рассказали о способе подавить активность одной из причин старения

Одной из причин старения являются ретротранспозоны — молекулярные паразиты генома. Существует препарат для подавления активности этих молекул. Таким образом причину возрастных изменений можно вылечить. К соответствующим выводам пришли американские специалисты, исследование которых было опубликовано в журнале Nature.

Американские специалисты из Центра биологии старения при Университете Брауна, Института биологических исследований Солка, Нью-Йоркского университета и Университета Рочестера обратили внимание, что ретротранспозоны — это мобильные генетические элементы, участки ДНК, способные к самостоятельному размножению в пределах генома. Их часто называют «мусорной ДНК».

Из ретротранспозонных последовательностей ДНК состоит 35% генома человека. С возрастом эти клетки становятся наиболее активны. Однако иммунная система организма распознает ретротранспозоны как вирусы, вырабатывая иммунный ответ.

При этом небольшая группа ингибиторов обратной транскриптазы ВИЧ на самом деле довольно эффективна против класса ретротранспозонов, называемого LINE-1. Таким образом препарат против ВИЧ ламивудин способен снижать возрастные воспаления и другие признаки старения у мышей, на которых проводилось исследование.

Днем ранее эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова рассказала, что для продления молодости необходимо добавить в свой рацион ряд фруктов, в том числе и киви. Этот фрукт помогает замедлять процессы старения. Он содержит в себе множество веществ, «способных положительно влиять на работу почек, сердечно-сосудистую систему и на желудочно-кишечный тракт», добавила врач.