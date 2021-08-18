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Диетолог назвала помогающие продлить молодость фрукты

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Для продления молодости необходимо добавить в свой рацион ряд фруктов. Об этом в среду, 18 августа, сообщила эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова.

По ее словам, в ежедневный рацион нужно включить киви.

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«Этот фрукт помогает замедлять процессы старения. Он содержит в себе множество веществ, способных положительно влиять на работу почек, сердечно-сосудистую систему и на желудочно-кишечный тракт», — рассказала эксперт Пятому каналу.

Кроме того, в киви содержится большое количество витамина С, что помогает замедлять процессы старения, добавляет Филиппова.

Также в список помогающих продлить молодость фруктов диетолог добавила богатый большим количеством витаминов и микроэлементов абрикос, а также грушу, которая содержит в себе вещества, способные нейтрализовать ультрафиолет, оказывающий влияние на старение кожи.

Диетолог также включила в ряд полезных фруктов лимон, который является одним из мощнейших антиоксидантов.

«Лимон выводит вредные вещества. Кроме того, лимонная кислота способствует улучшению усвоения железа, которое тоже необходимо для процессов нашего организма. Включайте эти продукты в свой рацион и сохраняйте свою молодость и красоту», — заключила эксперт.

Кроме того, по мнению Филипповой, для сохранения молодости необходимо употреблять в пищу авокадо, так как оно богато жирами и полезными веществами.

Ранее, 9 апреля, врач-терапевт высшей категории Алексей Безымянный рассказал, что физическая активность, питание, вода, полноценный сон и труд помогут продлить молодость организма.

Врач подчеркнул, что человеку под силу «обмануть возраст», но при этом не стоит обманывать себя. Он пояснил, что можно состариться в очень короткий промежуток времени, для этого достаточно есть много вредной пищи, мало двигаться, курить, нервничать.

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