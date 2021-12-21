Путешествия по России превысили уровень 2019 года на 15%

В 2021 года россияне совершили на 15% больше поездок по стране, чем в допандемийном 2019 году, самыми популярными направлениями стали Краснодарский край и Крым, сообщил «Известиям» гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

«После того, как в Сочи ввели ограничения в связи с коронавирусом, самым большим бенефициаром оказался Крым — туда и в Абхазию в общей сложности уехали два миллиона «сочинских туристов». Краснодарский край планировал принять 20 млн гостей, а получил 18 млн — но это тоже очень неплохо», — отметил Алексан Мкртчян.

По словам эксперта, неожиданно в 2021 году «выстрелил» Дагестан. Кроме того, популярен Калининград — он второй год подряд заменяет россиянам закрытую Европу. По этой же причине вырос спрос на петербургские музеи, которые летом 2021 года столкнулись с рекордными очередями. Эрмитаж заменяет путешественникам Лувр и Версаль, рассказал эксперт.

«Очевидно, что география путешествий по стране расширилась. В следующем году набрать популярность может Камчатка — туда впервые полетят чартеры, что поможет заметно снизить стоимость тура», — отметил он.

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