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ГД рассмотрит проект о ежемесячной выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми

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Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о ежемесячных выплатах в размере 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет. Проект размещен в электронной базе в понедельник, 20 декабря.

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Отмечается, что это предложение было выдвинуто в связи с принятием Федерального закона «О базовом доходе семей, имеющих детей».

«Проект федерального закона устанавливает основания и порядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и последующих детей в отношении каждого члена семьи, в которой воспитывается ребенок (дети)», — говорится в пояснительной записке.

Ежемесячный доход предлагается выплачивать с 1 января 2022 года. При этом авторы инициативы предусмотрели ежегодную индексацию выплаты на индекс роста потребительских цен.

Как следует из законопроекта, по 10 тыс. на ребенка прелагается выплачивать, пока ему не исполнится 18. А родители смогут получать деньги, пока младший из детей не достигнет совершеннолетия.

По словам авторов инициативы, «максимальное количество граждан, в отношении которых будут осуществлены проектируемые законопроектом меры, составляет до 60 млн человек», общий объем максимально возможных расходов составит 7,2 млрд рублей в год.

Ранее, 11 декабря, сообщалось, что правительство РФ выделило почти 14 млрд рублей для выплат на детей от восьми до 17 лет, которые растут в неполных семьях. Таким образом, в регионы на выплаты этих ежемесячных пособий будет направлено более 13,8 млрд рублей.

Пенсионный фонд России (ПФР) с 1 июля начал принимать заявления на пособия неполным семьям с детьми от восьми до 17 лет и беременным, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Как уточнялось, заявление можно подать на портале госуслуг или в клиентской службе ПФР по месту жительства.

В Минтруде разъясняли, что выплаты для одиноких родителей назначаются единственному родителю в случаях, когда второй умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении либо вписан со слов матери, или же законному представителю, если ребенок остался без попечения в связи со смертью родителей.

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