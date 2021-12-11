Правительство выделило почти 14 млрд рублей для выплат малоимущим семьям

Правительство РФ выделило почти 14 млрд рублей для выплат на детей от восьми до 17 лет, которые растут в неполных семьях. Об этом сообщила в субботу, 11 декабря, пресс-служба кабмина.

Таким образом, в регионы на выплаты этих ежемесячных пособий будет направлено более 13,8 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Вместе с тем в правительстве напомнили, что ежемесячные выплаты для неполных малообеспеченных семей введены по инициативе президента РФ с 1 июля. Получать данные выплаты могут матери и отцы, которые воспитывают детей в одиночку. Размер пособия равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка.

В среднем по России он составляет около 5,5 тыс. рублей в месяц.

Пенсионный фонд России (ПФР) с 1 июля начал принимать заявления на пособия неполным семьям с детьми от восьми до 17 лет и беременным, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Как уточнялось, заявление можно подать на портале госуслуг или в клиентской службе ПФР по месту жительства.

В Минтруде разъясняли, что выплаты для одиноких родителей назначаются единственному родителю в случаях, когда второй умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении либо вписан со слов матери, или же законному представителю, если ребенок остался без попечения в связи со смертью родителей.

9 декабря стало известно, что Краснодарскому краю из федерального бюджета дополнительно выделили около 1,2 млрд рублей на выплаты детям от трех до семи лет. Всего в 2021 году на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет выделили около 18 млрд рублей.