Краснодарский край получит 1,2 млрд рублей на детские пособия

Краснодарскому краю из федерального бюджета дополнительно выделили около 1,2 млрд рублей на выплаты детям от трех до семи лет.

«Сегодня в крае выплаты получают свыше 205 тыс. семей. В них воспитываются более 250 тыс. детей до семи лет. Дополнительное финансирование в размере 1,177 млрд рублей из федерального бюджета выделено в связи с увеличением сумм выплат», — прокомментировал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Всего в 2021 году на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет выделили около 18 млрд рублей, из них 13,5 млрд — федеральные средства, 4,3 млрд — краевые, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Возраст граждан, вставших в очередь за жильем в рамках государственной программы по улучшению жилищных условий молодых семей, должен быть увеличен. Об этом 24 ноября заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. На данный момент возраст участников программы не может превышать 35 лет.

«Есть программа «Молодая семья». Эта программа очень хорошая, но она не достигает той цели, которая была задумана авторами для многих и многих молодых семей, которые стоят на очереди. По достижении предельного возраста по программе молодую семью снимают с этой очереди», — сказала Москалькова и предложила не снимать этих людей с очереди, пока они не получат жилье.