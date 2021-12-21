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Новые санкции России против США перенесут на 2022 год

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Как выяснили «Известия», 22 декабря Госдума примет очередное решение о переносе рассмотрения законопроекта «О внесении изменения в закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств».

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Документ предполагает ввести запрет для российских банков направлять иностранным государствам информацию о клиентах и операциях, которые ими совершаются, за исключением случаев предусмотренных правительством.

Кроме того, согласно законопроекту, в течение одного рабочего дня финансовые организации должны сообщать о таких запросах в Росфинмониторинг и ЦБ РФ.

По информации «Известий», изначально планировалось, что документ, внесенный кабмином в Госдуму еще 15 июня, будет принят в конце этого года. Однако новые нормы 13 октября прошли лишь первое чтение. И хотя второе было запланировано депутатами на ноябрь, а затем на декабрь, оно так и не состоялось. Теперь, как говорят источники, депутаты говорят о 2022 годе.

«Могу предположить, что это промедление связано с санкциями США, о которых они недавно снова заявили. Это отключение России от международной межбанковской системы SWIFT, введение запрета обмена нашей валюты на иностранную, блокирование счетов и активов. Мы в ответ тоже сделали ряд заявлений», — пояснил «Известиям» первый зампред профильного комитета по экономической политике Госдумы Николай Арефьев.

В министерстве финансов сообщили: «Данный законопроект будет дорабатываться, Минфин поддерживает его принятие». В пресс-службе ведомства не уточнили, что именно необходимо изменить в документе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Мерное время: новые санкции против США перенесут на 2022 год

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