Невролог рассказал об опасности коротких брюк в холода

Подвернутые джинсы и укороченные брюки лучше не носить в холодное время года, поскольку это грозит организму серьезными последствиями. Об этом в понедельник, 20 декабря, рассказал врач-невролог и мануальный терапевт Сергей Длин.

«Когда происходит сильное изменение температуры кожи, организм вынужден спазмировать сосуды. И если мороз очень сильный и человек находится длительное время на улице, то он имеет риск получить обморожение», — сказал он Пятому каналу.

Длин отметил, что мороз можно и не почувствовать, если человек употребил алкоголь. По его словам, сперва организм подает сигналы в виде сильной боли и ломоты на переохлажденном участке, однако под действием спиртного эти сигналы становятся слабее или вообще исчезают.

«Человек может просто проигнорировать эти ощущения и перейти в следующий этап, когда происходит отмирание клеток. Возникает сильный, глубокий некроз тканей, и одним из основных рисков становится ампутация конечности для того, чтоб не наступила гангрена или заражение в этой зоне», — пояснил невролог.

Ранее, 3 декабря, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Дарья Сергеева рассказала «Известиям», как защититься от обморожения в зимний период. Если человек чувствует, что теряет чувствительность лица, в пальцах рук или ног, стоит зайти в теплое помещение. Также эксперт посоветовала одеваться многослойно, так как это способствует лучшему сохранению тепла.

Кроме того, врач подчеркнула, что не стоит забывать про перчатки, шапки и шарф или балаклаву, так как на морозе самая большая теплопотеря происходит при дыхании и через кожу головы и рук.