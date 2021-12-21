Сдали автоматом: следствие заинтересовал венесуэльский контракт «Рособоронэкспорта»

Контракт на строительство заводов по производству автоматов «Калашникова» в Венесуэле может обернуться для работников АО «Рособоронэкспорт» многомиллионным уголовным делом. Следственный комитет уже начал проверку сотрудников компании по статьям о халатности и злоупотреблении должностными полномочиями. Поводом для нее, как утверждает знакомый с ситуацией источник "Известий", стал срыв обязательств по договору. По версии следствия, представители «Рособронэкспорта» могли перечислить 200 млн рублей на счет компании-подрядчика, хотя знали, что на нее наложены ограничения . В итоге немалая часть этой суммы списалась в пользу третьих лиц. В том, достроят ли заводы в латиноамериканской стране, кому еще должен заинтересовавший следствие подрядчик и при чем тут бывший сенатор от Белгородской области, разбирались «Известия».

Трудности переводов

По сведениям источника «Известий», СК РФ начал проверку 10 декабря этого года. Ее ведет Замоскворецкий межрайонный следственный отдел Главного следственного управления СК РФ по Москве. Материал под номером №: 413пр-21 зарегистрирован в следственном органе 10 декабря нынешнего года.

Как утверждает собеседник редакции, работники АО «Рособоронэкспорт» при выполнении условий договоров, будучи осведомленными об ограничениях по счету АО «Кислородмонтаж», перечислили на него аванс в размере 200 млн рублей, принадлежащих госкомпании, что в итоге привело к блокировке части суммы и списанию в пользу третьих лиц.

Речь идет о группе контрактов в рамках соглашения о строительстве оружейного и патронного заводов в Венесуэле. Они неоднократно упоминались в различных решениях российских арбитражных судов по искам «Рособоронэкспорта» к «Кислородмонтажу» . В частности, в решении Арбитражного суда Москвы от 26 октября 2017 года или Девятого Арбитражного суда Москвы от 7 ноября 2017 года.

Договор подряда № Р/686206250256-1541290 заключен на выполнение компанией «Кислородмонтаж» строительно-монтажных работ на «объект 8620003». По этим кодом, уточнил источник "Известий", проходит завод по производству патронов 7,62 мм образца 1943 г. в городе Маракай, Боливирианской республике Венесуэла.

А вот в рамках договора № Р/686206250255-1541289 «Кислородмонтаж» обязывался провести строительно-монтажные работ уже на "объекте 8620001" — заводе по производству автоматов АК-103, который также должен был быть возведен в венесуэльском Маракайе.

Сдали автоматом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Если информация о переводе денег на замороженные счета подтвердится, против работников «Рособоронэксперта» могут быть возбуждены уголовные дела по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ («Халатность , приведшая к нанесению особо крупного ущерба», исправительные работы до двух лет), и ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями», лишение свободы на срок до четырех лет).

В «Рособоронэкспорте» «Известиям» завили, что не будут комментировать данную информацию. Работают ли сегодня в госкомпании фигуранты проверки — неизвестно . "Известия" направили запрос в Следственный комитет.

В ходе доследственной проверки сотрудникам СК РФ необходимо будет установить сам факт преступления, причастных лиц и наличие умысла, объяснил «Известиям» управляющий партнер AVG Legal, адвокат Алексей Гавришев.

— Для возбуждения уголовного дела и проведения следственных действий, необходима полная уверенность в том, что преступление было, — сказал эксперт. — Доследственные проверки проводят следователи и дознаватели с оперативными сотрудниками. Они анализируют документы, опрашивают людей, получают другие важные сведения. После анализа собранных материалов принимается решение либо о возбуждении уголовного дела, либо об отказе, либо о передаче материалов в другие органы.

Доказать, что сотрудники знали о проблемах фирмы, но перевели деньги на ее счета, не сложно, отметил глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов.

— Проверяющим надо будет выяснить кто и когда в соответствии со своими должностными обязанностями делал платежи, — объяснил эксперт.

Венесуэльский долгострой

Венесуэльская история строительства заводов по производству «Калашниковых» и патронов обросла уже не одним уголовным делом. О строительстве заводов по производству российских автоматов впервые заявили в 2001 году , когда Венесуэла подписала с РФ договор о военно-техническом сотрудничестве. После этого между «Рособоронэкспортом» и министерством обороны латиноамериканской республики было заключено соответствующее соглашение.

Сообщалось, что российская сторона должна была возвести два завода. На одном из них планировалось начать выпуск автоматов «Калашникова» АК-103, на другом — 7,62 мм патронов образца 1943 года к ним. Новое производство, рассчитанное на выпуск 25 тыс. автоматов ежегодно, планировали развернуть в венесуэльском городе Маракай.

После проведения тендера генподрядчиком «Рособоронэкспорта» стало ООО «Стройинвестинжиниринг СУ-848» — эта фирма принадлежала экс-сенатору от Белгородской области Сергея Попельнюхову . Между компаниями в 2006 году были подписаны соответствующие договоры.

Сдали автоматом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Правда, как сообщали СМИ, к строительству фирма бывшего сенатора приступила только в 2010 году. В марте 2013-го проверка показала, что они возведены на 70%, а при строительстве был допущен брак . В частности, как утверждалось, здания не во всем соответствовали проектным решениям.

В итоге «Рособоронэкспорт» подал иск к Сергею Попельнюхову на 1,18 млрд рублей. Лефортовский суд в феврале 2017 года признал его виновным в хищении с 2009 по 2011 год более 1 млрд рублей через подставные фирмы — ООО «Медэкском», ООО «Антрек», ООО «Экотехпром», ООО «Строймаркет» и другие. Суд приговорил экс-сенатора к семи годам в колонии общего режима. Тогда же финдиректор ООО «Стройинвестинжиниринг СУ-848» Ирина Помещикова, полностью признавшая вину, была осуждена тем же судом на три года.

Свою причастность к хищениям Сергей Попельнюхов так и не признал. Но на этом история строительства заводов не завершилась.

Заблокированные счета

В 2015 году «Рособоронэскпорт» выбрал нового генподрядчика на основе торгов, 7 июля того же года он заключили два договора-подряда с ЗАО «Кислородмонтаж» на проведение строительно-монтажных работ, которые позволили бы завершить строительство заводов в Венесуэле. Согласно договорам, ЗАО взяло на себя обязательства достроить оба завода в Венесуэле к 7 мая 2018 года.

В 2016 году «Кислородмонтаж» уже получал деньги от «Рособоронэкпорта». В частности, в решении Арбитражного суда Москвы по иску «Рособоронэкпорта» к компании от 26 октября 2017 года говорится о переводе 100 млн. рублей в марте 2016.

Спустя некоторое время акты и стоимость выполненных работ вызвали сомнения у «Рособоронэкпорта», после чего была организована комплексная проверка. В ходе нее выяснилось, что на стройке работы почти не продвинулись — корпуса по-прежнему стояли недостроенными. В результате руководство АО «Рособоронэкспорт» обратилось в Управление МВД по Центральному округу Москвы, где было возбуждено уголовное дело.

Сдали автоматом Фото: Global Look Press/Christian Ohde/face to face

В феврале этого года полиция завершила расследование, а прокуратура утвердила обвинительное заключение, после чего материалы были направлены в суд. В итоге в хищении 200 млн обвинили гендиректора ЗАО «Кислородмонтаж» Сергея Тюкульмина и его партнера Владимира Яременко. Им инкриминировали ч. 2 ст. 165 УК РФ («причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребление доверием, причинившее особо крупный ущерб»). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Проверка СК РФ в «Рособоронэкспорте» и возбужденное уголовное дело могут быть связаны между собой, считает Алексей Гавришев.

— Учитывая, что фигуранты дела, расследуемого в МВД, взаимодействовали с должностными лицами «Рособоронэкспорта», такая вероятность имеется, — подтвердил он.

На всех не хватит

«Кислородмонтаж» был признан банкротом в мае 2018 года. Последний раз, по данным базы СПАРК, компания по итогам года получила прибыль в 2015 году — ей удалось заработать 3 млн 300 тыс рублей. Сейчас в судах лежат 104 иска к ЗАО от десятков компаний, которые пытаются вернуть долги на сумму более 221 млн рублей. Но сделать это у них вряд ли получится — все та же СПАРК свидетельствует, что в 2020 году доходов у «Кислородмонтажа» не было.

Последняя инвентаризация имущества ЗАО была проведена в декабре этого года и показала, что за ЗАО остался офис в 700 кв. метров, небольшой склад в 70 кв. метров и автостоянка площадью менее 50 кв метров в Москве — этим активы компании исчерпываются.

Известно, что «Рособоронэкспорт» пытался вернуть часть денег. В 2017 году компания обращалась в Арбитражный суд Москвы с иском к «Кислородмонтажу» о взыскании 100 млн рублей и суд постановил вернуть эти деньги. Были ли они выплачены — неизвестно.

Из судебных материалов стали известные и другие подробности дела. Например, что «Кислородмонтаж» стал посылать своих сотрудников в Венесуэлу в 2015 году. Изначально рабочая группа состояла из четырех специалистов, но в 2016 году в латиноамериканской республике в зависимости от графика работало от 25 до 55 человек.

Сдали автоматом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Крупные контракты до сих пор остаются в зоне высокой коррупционной опасности, так как они связаны с большими деньгами, напомнил Кирилл Кабанов.

— В 1990-х годах по многим контрактам уходило «в никуда» до 70% выделенных средств, — уточнил эксперт. —Тогда был популярен вариант освоения денег, когда конкурс выигрывала фирма, которая имитировала бурную деятельность и пропадала после получения денег. Особенно много их крутилось вокруг заказов, связанных с обороной и оружием. Сейчас такую модель в чистом виде трудно применить.

Кирилл Кабанов отметил, что ситуация изменилась и такие истории можно назвать единичными.

— Но с тех времен еще жива бюрократическая элита и целое направление в бизнесе, которое выросло на освоении таких денег, — резюмировал глава НАК.

По словам Алексея Гавришева, в большинстве случаев доследственные проверки заканчиваются вынесением постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Практика показывает, отметил юрист, что в МВД или СК ежедневно попадают тысячи заявлений о преступлениях и лишь по десятой части из них возбуждают уголовные дела.