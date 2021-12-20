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Зеленский подписал закон о двойном гражданстве

Зеленский подписал закон о двойном гражданстве

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Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 декабря, подписал закон, который предполагает множественное гражданство для этнических украинцев, проживающих за рубежом. Об этом следует из информации на сайте Верховной рады.

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Эта инициатива коснется диаспоры, проживающей в основном в Канаде, ЕС и США

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О гражданстве Украины» по упрощенному приобретению украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины», — отметили в Верховной раде.

В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект о множественном гражданстве для украинцев, проживающих за рубежом. Тогда же он уточнил, что предоставить гражданство всем этническим украинцам Киев не может, поскольку некоторые из них живут в «недружественных странах», в число которых входит Россия.

Свое мнение о законопроекте не раз высказывала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так, 14 декабря она раскритиковала положение законопроекта, согласно которому гражданин Украины не может быть гражданином России.

Захарова указала, что украинские дипломаты за €3 тыс. в посольстве в Ливане оформляют сирийцам, желающим перебраться в Европу, туристическую визу, а также «помогают» пересечь сирийско-ливанскую границу. Также она отметила, что украинские чиновники помогают мигрантам получить гражданство Украины, с помощью которого они получают рабочую визу в Евросоюз (ЕС) в упрощенном порядке.

15 декабря Захарова заявила, что украинский законопроект о двойном гражданстве — проявление худших практик апартеида.

Также Захарова задалась вопросом, как международное сообщество допустило подобное явление в государстве, которое ассоциирует себя с западным сообществом. Официальный представитель МИДа подчеркнула, что Москва внимательно следит за законодательными инициативами украинских властей, особенно теми, которые касаются российских соотечественников.

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