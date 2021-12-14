Захарова отреагировала на украинский законопроект о двойном гражданстве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 14 декабря, прокомментировала украинский законопроект о двойном гражданстве.

«Президент Украины внес законопроект о гражданстве, согласно которому гражданин Украины одновременно не может быть гражданином России. Трепетное отношение к гражданству, не правда ли? Интересно, а знает ли господин Зеленский о том, как украинские чиновники продают гражданство страны нелегальным мигрантам с Ближнего Востока?» — отметила Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, украинские дипломаты за €3 тыс. в посольстве в Ливане оформляют сирийцам, желающим перебраться в Европу, туристическую визу, а также «помогают» пересечь сирийско-ливанскую границу.

«Далее уже на Украине местные чиновники в течение трех месяцев за символические $20 тыс. оформляют мигрантам гражданство «незалежной», на основании которого они в упрощенном порядке получают рабочую визу в ЕС», — рассказала дипломат.

В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект о множественном гражданстве для украинцев, проживающих за рубежом. Тогда же он уточнил, что предоставить гражданство всем этническим украинцам Киев не может, поскольку некоторые из них живут в «недружественных странах», в число которых входит Россия.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что данное решение приведет к разделению украинцев на первый и второй сорта.

В сентябре депутат Одесского городского совета и волонтер Андрей Вагапов предложил ввести на Украине паспорт негражданина, как это сделали власти балтийских стран.

По словам экс-депутата Верховной рады от «Оппозиционного блока» Евгения Балицкого, идея введения на Украине паспортов неграждан не приживется, однако для нынешней власти использование подобных механизмов выгодно. Всё, что происходит сегодня с Украиной, — далеко не то, чего хотят граждане, отметил бывший политик.

Неграждане — особая группа постоянных жителей Латвии. После обретения независимости власти предоставили гражданство только тем, кто жил в республике до 17 июня 1940 года, и их потомкам. Люди, переселившиеся в Латвийскую ССР из других республик СССР в 1940–1989 годах, и их дети стали негражданами. В Эстонии же статус негражданина регулируется законом «Об иностранцах» от 1993 года. Большинство людей с таким статусом являются бывшими гражданами СССР, которые живут в Эстонии, однако так и не получили гражданство.