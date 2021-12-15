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Захарова назвала апартеидом законопроект Украины о двойном гражданстве

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Украинский законопроект о двойном гражданстве — проявление худших практик апартеида. Об этом 15 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«В истории XX века есть такое понятие, как «апартеид». Ведь этот закон — это худшие практики сегрегации, апартеида, это же уродство. Как возможно, чтобы к этому вернулось политическое руководство европейского государства, члена ОБСЕ, страны, которая постоянно ассоциирует себя с ЕС?» — сказала она, комментируя законопроект.

Также Захарова задалась вопросом, как международное сообщество допустило подобное явление в государстве, которое ассоциирует себя с западным сообществом. Официальный представитель МИДа подчеркнула, что Москва внимательно следит за законодательными инициативами украинских властей, особенно теми, которые касаются российских соотечественников.

На данный момент, согласно законодательству Украины, граждане страны не могут иметь паспорт другого государства.

В начале декабря президент страны Владимир Зеленский внес законопроект о множественном гражданстве для украинцев, проживающих за рубежом. Он уточнил, что предоставить гражданство всем этническим украинцам Киев не может, поскольку некоторые из них живут в «недружественных странах», в число которых входит Россия.

Идею введения в стране двойного гражданства поддержал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В то же время подобную практику с Россией он назвал недопустимой.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что данное решение приведет к разделению украинцев на первый и второй сорта.

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