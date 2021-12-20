Один человек погиб и 14 пострадали в ДТП с автобусом под Мурманском

В результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса в Мурманской области один человек погиб и 14 пострадали. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщили в экстренных службах.

Авария произошла в Кольском районе, отмечает РЕН ТВ. По последней информации, скончался водитель легкового автомобиля. Стало известно, что были госпитализированы двое детей и один взрослый. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Днем ранее три человека погибли в результате ДТП в Кемеровской области. Столкновение автомобилей произошло ночью на 4-м кмавтодороги Кемерово–Анжеро-Судженск, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В этот же день два человека скончались и еще двое пострадали в результате столкновения двух автомобилей на острове Русский в Приморье. Сразу после ДТП одна из машин загорелась.