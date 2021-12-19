Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Депутат Госдумы Бутина назвала политическим заказом арест Клюшина
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП в Якутии
Мир
Число жертв тайфуна на Филиппинах выросло до 75 человек
Мир
Экс-офицер ЦРУ предложил США сделать первый шаг и предотвратить конфликт с РФ
Мир
В Турции рассказали о желающих подорвать отношения с Россией «центрах силы»
Мир
Байден выступит с обращением к нации на фоне роста числа случаев «Омикрон»
Экономика
Экономист объяснил внешнее благополучие США жизнью в долг
Мир
Великобритания заявила о маловероятности высылки своих солдат на Украину
Общество
Экс-сотрудник ФСБ допустил связь Запада с группировкой «М.К.У.»
Общество
Похищенную в Камбодже россиянку отыскали живой

Три человека погибли в результате ДТП в Кемеровской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авария с участием легкового автомобиля и грузовика 19 декабря произошла в Кемеровской области. В результате происшествия погибли три человека.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону уточнили, что столкновение автомобилей произошло ночью на 4-ом километре автодороги «Кемерово — Анжеро-Судженск».

В числе погибших водитель легкового автомобиля и два его пассажира.

Согласно предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель Kia Rio не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой машиной.

В этот же день два человека скончались и еще двое пострадали в результате столкновения двух автомобилей на острове Русский в Приморье. Сразу после ДТП автомобиль загорелся. На момент прибытия пожарных одна из двух машин была полностью охвачена пламенем.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021