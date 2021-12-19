Три человека погибли в результате ДТП в Кемеровской области

Авария с участием легкового автомобиля и грузовика 19 декабря произошла в Кемеровской области. В результате происшествия погибли три человека.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону уточнили, что столкновение автомобилей произошло ночью на 4-ом километре автодороги «Кемерово — Анжеро-Судженск».

В числе погибших водитель легкового автомобиля и два его пассажира.

Согласно предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель Kia Rio не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой машиной.

В этот же день два человека скончались и еще двое пострадали в результате столкновения двух автомобилей на острове Русский в Приморье. Сразу после ДТП автомобиль загорелся. На момент прибытия пожарных одна из двух машин была полностью охвачена пламенем.