Два человека погибли в ДТП в Приморье

Два человека скончались и еще двое пострадали в результате столкновения двух автомобилей на острове Русский в Приморье в воскресенье, 19 декабря.

«19 декабря в 4:00 утра (21:00 мск) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что на острове Русский в результате дорожно-транспортного происшествия загорелся автомобиль в районе поселка Поспелово, город Владивосток. В считаные минуты на месте происшествия работали огнеборцы», — говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.

В момент прибытия пожарных одна из двух машин была полностью охвачена пламенем. Пожарные потушили возгорание и смыли горюче-смазочные материалы с дороги.

11 декабря полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом во Владивостоке. На месте аварии погибли два человека, третий попал в реанимацию.