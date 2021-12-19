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Минобороны показало видео ликвидации сирийских боевиков дронами-камикадзе

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Минобороны России в воскресенье, 19 декабря, показало видеозапись ликвидации дронами-камикадзе «Ланцет» сирийского боевика, известного как «Снайпер Тоу», а также полевого командира Абу аль Валида.

Видеозапись приводит в своем Telegram-канале журналист телеканала «Россия 1» Александр Рогаткин. Полнометражную версию покажут в программе «Вести недели».

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В ролике речь идет об операции, проведенной Вооруженными силами РФ в апреле 2020 года. В ней участвовал российский оператор барражирующих боеприпасов Андрей, которому удалось ликвидировать боевика террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ). Член группировки ранее заявлял в интернете, что при помощи противотанкового ракетного комплекса американского происхождения TOW уничтожил около 30 танков и вертолетов сирийских правительственных войск.

«Буквально за два дня до проведения нашей спецоперации этот боевик обстрелял конвой Сирийской Арабской Республики и сжег два грузовика. После этого мы начали проводить авиаразведку района, и в ходе разведки мы обнаружили расчет противотанковых управляемых ракет под руководством данного боевика», — уточнил офицер Сил специальных операций ВС РФ.

Российский беспилотник обнаружил расчет, когда тот разворачивал пусковую ракетную установку на позицию. Как уточнил военнослужащий, в тот момент невозможно было определить местоположение самого «Снайпера Тоу». В связи с этим было решено нанести удар по пикапу, в котором находился боекомплект установки.

Члены группировки услышали падающий «Ланцет», но не успели отбежать на безопасное расстояние. Все они погибли от осколочных ранений. Следующий удар дрона-камикадзе поразил саму ракетную установку.

В тот же день в провинции Хама был уничтожен полевой командир Абу аль Валид.

«Был произведен запуск барражирующего боеприпаса, он [боевик] буквально за пару секунд обнаружил его и визуально, и акустически, но не успел среагировать, и было прямое попадание по данному командиру», — сообщил Рогаткин.

В конце октября источники в Минобороны рассказали «Известиям» , что Военно-морской флот России получит барражирующие боеприпасы — так официально называются БПЛА-камикадзе.

Беспилотники планируется использовать для ударов по морским и наземным целям. В частности, такие изделия эффективны против легких катеров и моторных лодок — их активно используют диверсанты и различные террористические организации. Также барражирующие боеприпасы незаменимы при поддержке морской пехоты и спецназовцев, действующих на берегу.

В том же месяце военнослужащие российской военной базы провели в горах Таджикистана учения по ликвидации диверсионной группы условного незаконного вооруженного формирования. Отмечается, что учения проводились на полигоне «Ляур». Военнослужащие использовали современные средства разведки и наблюдения.

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