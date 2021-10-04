Российские военные ликвидировали условных диверсантов в горах Таджикистана

Военнослужащие российской военной базы провели в горах Таджикистана учения по ликвидации диверсионной группы условного незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщил в понедельник, 4 октября, Центральный военный округ (ЦВО).

Отмечается, что учения проводились на полигоне «Ляур». Военнослужащие использовали современные средства разведки и наблюдения.

«Проведя молниеносный налет на диверсионную группу условного противника, мотострелки огнем из БТР-82А и стрелкового оружия уничтожили его живую силу», — говорится в заявлении ЦВО.

Ранее, 30 сентября, в горах Таджикистана российские военные провели учения по ликвидации условных боевиков. Экипажи модернизированных бронетранспортеров БТР-82 уничтожили отряд условных боевиков из 30-миллиметровых автоматических пушек.

11 сентября в Минобороны РФ сообщили о безвозмездной передаче Россией силам Таджикистана 12 модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М с комплектами запасных частей к ним, стрелкового оружия, средств ближнего боя и имущества радиационной, химической и биологической защиты.

В августе российские военные проводили учения на территории Таджикистана и Узбекистана. Их задачей была проверка возможности создать за считаные часы на границе с Афганистаном группировку боевых и транспортных самолетов. На территорию маневров было переброшено звено штурмовиков Су-25, а также доставлены вертолеты Ми-24 и Ми-8.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Представители движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

26 сентября глава политического офиса талибов, исполняющий обязанности замглавы правительства Афганистана Абдул Гани Барадар обвинил Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела страны.

За день до этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия продвигает тему афганского урегулирования через «расширенную тройку» (РФ, США, Китай, Пакистан) и московский формат. Помимо этого, добавил глава МИДа, Москва работает со всеми сторонами конфликта в Ливии для реализации политических реформ.