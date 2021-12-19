Взрыв произошел на чугунном производстве АвтоВАЗа в Тольятти. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщил источник «Интерфакса».

«На чугунном производстве произошел взрыв ацетиленового баллона», — заявил он.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Инцидент позднее прокомментировали в компании. Там заявили, что происшествие не повлияет на производство. Также в АвтоВАЗе подтвердили информацию об отсутствии пострадавших.

Ранее, 17 декабря, стало известно о пожаре на корабле в Большой Турухтанной гавани завода «Северная верфь» в Петербурге. Он начался накануне около 18:00. В 22:49 огонь был локализован. По данным источника, площадь пожара составила 300 кв. м. В результате возгорания пострадали три человека. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ после инцидента.