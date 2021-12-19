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Российские лыжники стали третьими в спринте на этапе Кубка мира в Дрездене

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Российские лыжники стали третьими в спринте на четвертом этапе Кубка мира в Дрездене в воскресенье, 19 декабря.

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За Россию на соревнованиях выступили Александр Большунов и Глеб Ретивых. Победу одержала норвежская команда — Томас Ларсен и Эвен Нортуг. Скандинавы опередили россиян на 0,62 секунды. Обладателями серебряных медалей стала еще одна пара норвежцев — Синдре Скар и Ховард Таугбель. Их отставание от соотечественников составило 0,42 секунды.

28 ноября на первом этапе Кубка мира в финском городе Рука российские лыжники заняли весь пьедестал по результатам гонки преследования. Первым финишировал Александр Большунов, на втором месте расположился Сергей Устюгов, на третьем — Артем Мальцев.

Следующий этап Кубка мира пройдет швейцарском Ленцерхайде с 28 по 29 декабря.

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