Российские лыжники стали третьими в спринте на этапе Кубка мира в Дрездене
Российские лыжники стали третьими в спринте на четвертом этапе Кубка мира в Дрездене в воскресенье, 19 декабря.
За Россию на соревнованиях выступили Александр Большунов и Глеб Ретивых. Победу одержала норвежская команда — Томас Ларсен и Эвен Нортуг. Скандинавы опередили россиян на 0,62 секунды. Обладателями серебряных медалей стала еще одна пара норвежцев — Синдре Скар и Ховард Таугбель. Их отставание от соотечественников составило 0,42 секунды.
28 ноября на первом этапе Кубка мира в финском городе Рука российские лыжники заняли весь пьедестал по результатам гонки преследования. Первым финишировал Александр Большунов, на втором месте расположился Сергей Устюгов, на третьем — Артем Мальцев.
Следующий этап Кубка мира пройдет швейцарском Ленцерхайде с 28 по 29 декабря.