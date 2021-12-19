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Вице-президента США разозлил вопрос журналиста о главе государства

Вице-президента США Харрис разозлил вопрос журналиста о «настоящем» президенте страны
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Вице-президент США Камала Харрис в резкой форме ответила на вопрос журналиста о том, кто на самом деле занимает пост главы государства, передает The Hill.

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В ходе шоу Charlamagne Tha God Comedy Central ведущий спросил Харрис о том, кто является «настоящим» президентом США.

«Это Джо Байден. И прекратите рассуждать, словно вы республиканец, о том, президент он или нет», — подчеркнула Харрис с раздражением.

При этом она несколько раз повторила имя американского лидера, перебивая собеседника и активно жестикулируя.

Соответствующий вопрос журналист задал вице-президенту после того, как Байден по ошибке назвал Харрис главой государства. Инцидент произошел 17 декабря на церемонии вручения дипломов в Университете Южной Каролины.

В ноябре в ходе проведения медицинского обследования американского лидера Харрис исполняла обязанности главы государства 1 час 25 минут. Президент США был доставлен в Медицинский центр Уолтера Рида, где прошел ежегодный медицинский осмотр.

После этого Байден вернулся к исполнению обязанностей президента Соединенных Штатов. Журналистов он заверил, что его медицинская процедура прошла «прекрасно».

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