Эксперт спрогнозировал пик стоимости биткоина

Стоимость биткоина в течение 3–6 лет должна достигнуть своей максимальной отметки — около $500 тыс., при этом свое доминирование на рынке в ближайшие годы он будет постепенно терять. Об этом сказал 19 декабря «РИА Новости» глава хедж-фонда Teza Technologies Михаил Малышев.

«Верхней планки цена BTC должна достигнуть в течение 3–6 лет. Какой именно она будет, сказать трудно, но диапазон $150–500 тыс. вполне вероятен», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что доля биткоина на рынке криптовалют будет постепенно снижаться и через несколько лет утратит свою доминирующую позицию.

Но стоит отметить, что исторически такие процессы не бывают линейными, и эта точка будет достигнута гораздо раньше, уточнил эксперт.

По его словам, одним из аргументов против долгосрочного выживания биткоина является высокий спрос на потребление энергии.

«На сегодняшний день только 22 страны мира жгут больше электричества, чем биткоин», — сказал Малышев.

На 19 декабря 2021 года стоимость биткоина составляет $47,7 тыс. Рыночная капитализация валюты достигла $902,37 млрд.

9 ноября финансовый директор, руководитель департамента торговых операций криптофонда ICB Fund Чэнь Лиминь назвал причины роста курса биткоина. По словам эксперта, эта тенденция связана с динамикой рынка криптовалют, которая обусловлена преимущественно действиями больших игроков.

Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.