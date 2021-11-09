Финансист назвал причины роста курса биткоина

Подорожание биткоина (BTC) до $68 600 связано с динамикой рынка криптовалют, обусловленной главным образом действиями больших игроков. Об этом рассказал «Известиям» Чэнь Лиминь, финансовый директор, руководитель департамента торговых операций криптофонда ICB Fund во вторник, 9 ноября.

Ранее в этот же день стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив $68 тыс. Портал Coindesk отмечал, что рост цены первой в мире криптовалюты обусловлен опасениями по поводу масштабируемости блокчейна Ethereum и высоких комиссий за трансакции. Таким образом, покупателей продолжают привлекать альтернативные токены Ethereum, такие как solana (SOL), polkadot (DOT), terra (LUNA) и лавина (AVAX).

Лиминь отметил, что, например, майская коррекция BTC произошла «на фоне распродажи монет толпе со стороны крупных держателей».

«Разумеется, они воспользовались обвалом цен на 50% и скупали монеты подешевле и теперь должны «повезти» их выше предыдущих максимумов. В этом деле им должно помочь грядущее обновление Taproot, которое, помимо прочего, позволит создавать в сети Bitcoin сложные смарт-контракты. Иными словами, это приблизит главную криптовалюту к таким проектам, как Ethereum, по функционалу и потенциально может повысить ее привлекательность», — сообщил эксперт.

По его словам, это самое крупное обновление с 2017 года, так что оно «явно должно привлечь повышенное внимание» со стороны инвесторов.

Финдиректор добавил, что текущее восходящее движение биткоина развивается с конца 2020 года, если «смотреть глобально, и начиная с октября, если говорить именно о возобновлении роста после майской коррекции».

Если предполагать, что динамика BTC всё еще имеет циклический характер, конечной целью «широкого движения» биткоина, по словам Лиминя, должна стать отметка в $100 тыс. Следующей целью является отметка в $75,2 тыс. за монету. Для дальнейшего сильного движения может потребоваться коррекция, но вряд ли она будет глубже $60,8 тыс., в то время как отменой общего восходящего тренда станет уход котировок ниже $46,2 тыс., добавил специалист.

Сергей Хитров, Founder & CEО Listing.Help, заявил «Известиям», что подобный рост первой в мире криптовалюты является совокупностью нескольких факторов. Он также указал на обновление биткоина Taproot, включающего софтфорк Schnorr (процесс «мягкого» изменения программного кода криптовалюты, в ходе которого не требуется полная смена ПО машин, работающих в сети блокчейн), которое будет активировано уже на этой неделе.

«Данное обновление станет одним из важнейших за всю историю первой криптовалюты и будет направлено на значительное улучшение конфиденциальности, масштабируемости и эффективности сети биткоина», — подчеркнул он.

Также на рост курса этой криптовалюты, по словам Хитрова, повлияли вопросы принятия новых биржевых фондов (ETF). Так, управляющая компания Grayscale Investments подала заявку на запуск ETF 一 Grayscale Future of Finance. В его состав войдут акции связанных с блокчейном компаний в сферах купли-продажи и майнинга криптовалют, dapps и технических решений.

Кроме того, криптоплатформа BlockFi подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на запуск биткоин-ETF с физическим обеспечением. В документе говорится, что динамика BlockFi NB Bitcoin ETF будет лучше отражать ценовое поведение первой криптовалюты по сравнению с любыми показателями на базе фьючерсов, отметил эксперт. Он добавил, что подобные новые решения являются «чрезвычайно важными» для взаимодействия традиционных финансовых рынков и рынка цифровых активов.

«В результате совпадение этих событий, а также постоянный отток биткоин-резервов с криптовалютных бирж придают движению цены новый импульс роста. Отмечу, что такое движение способно не только увеличить цену биткоина, но и принести высокий уровень волатильности на рынок цифровых активов», — заключил Хитров.

Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.