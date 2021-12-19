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Иммунолог перечислил причины быстрого исчезновения антител к COVID-19

Иммунолог Крючков назвал причины быстрого исчезновения антител к COVID-19
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Врач-иммунолог Николай Крючков перечислил факторы, способные ускорить исчезновение антител к COVID-19 после вакцинации или перенесенного заболевания.

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Как отметил специалист, низкий иммунный ответ может быть обусловлен индивидуальными особенностями организма.

«По весенним исследованиям получалось, что у 10% переболевших антитела не вырабатываются в нужном количестве. А еще у 25% они уходят через три-четыре месяца на уровни, которые не определяются тест-системами», — рассказал он «Вечерней Москве».

Кроме того, фактором риска является возраст старше 55 лет. Это связано с тем, что у пожилых людей хуже формируется иммунитет. Также на показатели антител влияют хронические заболевания, дополняет «Газета.Ru».

Еще одной причиной низкого уровня антител является прием препаратов-иммуносупрессоров, которые обычно прописывают для лечения онкологии, добавил врач.

17 декабря диетолог и иммунолог Марина Аплетаева назвала вещества, влияющие на уровень антител к COVID-19. В частности, по словам специалиста, иммунная защита снижается при недостатке в организме белка и витаминов. Она подчеркнула, что для наиболее эффективного поддержания иммунитета необходимы витамины D и С, а также незаменимые аминокислоты, в числе которых триптофан, нужный мозгу для выработки серотонина, и фенилаланин, отвечающий за работу щитовидной железы.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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