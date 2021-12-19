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Похищенную в Камбодже россиянку отыскали живой

Похищенную в Камбодже россиянку отыскали живой

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30-летняя Анастасия Шередько, которая пропала в Камбодже, найдена живой. Об этом в воскресенье, 19 декабря, «Известиям» сообщила ее подруга.

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В настоящий момент Анастасия находится дома.

Пока остается неизвестным, при каких обстоятельствах была обнаружена пропавшая.

17 декабря в появилась информация о возможном похищении 30-летней россиянки в Камбодже. По некоторым данным, женщина познакомилась в соцсетях с гражданином Китая и встретилась с ним 12 декабря, после чего перестала выходить на связь.

В субботу посольство России в Камбодже сообщило, что полиция ищет пропавшую россиянку Шередько. В диппредставительстве уточнили, что 15 декабря поступили сведения о возможном похищении гражданки РФ.

Как рассказывала подруга пропавшей, мужчина сначала говорил, что Шередько якобы уехала домой, но позднее потребовал от друзей девушки $10 тыс. в обмен на информацию о ее местонахождении.

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