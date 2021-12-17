Россиянку похитили в Камбодже. Об этом стало известно в пятницу, 17 декабря.

30-летняя Анастасия Шередько, находясь в Камбодже, познакомилась в социальной сети WeChat с гражданином Китая. Она встретилась с ним 12 декабря, затем сообщила подруге по имени Мишель свою геолокацию и контакты мужчины, после чего перестала выходить на связь.

Ее интернет-знакомый сначала говорил, что Анастасия якобы уехала домой, но вечером 16 декабря он потребовал от друзей девушки $10 тыс. в обмен на информацию о ее местонахождении.

«На просьбу отправить хотя бы видео с ней китаец говорит, что она уже якобы у других людей», — рассказала Мишель Lenta.ru.

Друзья Анастасии Шередько обратились в посольство России, при этом местные правоохранительные органы, по словам подруги похищенной, бездействуют.

4 августа в поселке Ринкон-де-ла-Виктория, расположенном в испанской провинции Малага, 36-летняя россиянка была убита своим 53-летним мужем. Погибшую звали Оксана, она жила в Испании уже давно и даже получила гражданство.