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Посольство РФ в Камбодже сообщило о поисках пропавшей россиянки

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Полиция в Камбодже ищет пропавшую россиянку Анастасию Шередько, посольство РФ в стране следит за развитием событий. Об этом 18 декабря сообщили в диппредставительстве.

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Уточняется, что 15 декабря по телефону экстренной связи консульского отдела посольства поступили сведения о возможном похищении гражданки РФ.

«После получения дополнительных сведений в отношении россиянки информация о происшествии была незамедлительно доведена сотрудником консульского отдела… в правоохранительные органы королевства, которые в настоящее время проводят соответствующие оперативно-разыскные мероприятия в отношении соотечественницы», — сказал представитель посольства «РИА Новости».

Накануне в СМИ появилась информация о возможном похищении 30-летней россиянки в Камбодже. По некоторым данным, женщина познакомилась в соцсетях с гражданином Китая и встретилась с ним 12 декабря, после чего перестала выходить на связь.

Как рассказала подруга пропавшей, мужчина сначала говорил, что Шередько якобы уехала домой, но позднее потребовал от друзей девушки $10 тыс. в обмен на информацию о ее местонахождении.

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