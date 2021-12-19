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NYT сообщила о «сотнях» неучтенных жертв среди мирного населения от авиаударов США

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Военное руководство США скрыло данные о большом количестве жертв среди мирного населения, в том числе детей, при нанесении авиаударов в Сирии, Ираке и Афганистане за последние несколько лет. Соответствующая информация содержится в материале издания The New York Times, опубликованном в субботу, 18 декабря.

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В ее газеты оказались свыше 1,3 тыс. внутренних документов Пентагона. Из них следует, что руководством ведомства не проводились полноценные расследования подобных инцидентов, а также не принимались меры для их предотвращения в будущем.

Так, по официальной статистике, при нанесении ударов по боевикам «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке с 2014 года погибли 1 417 мирных жителей, еще 188 гражданских погибли в Афганистане с 2018 года.

Но журналисты издания, проанализировав имеющиеся у них материалы, заявляют, что были не учтены «сотни жертв», и точное их число установить сейчас не представляется возможным.

В ответ на запрос NYT представитель Центрального командования вооруженных сил США Билл Урбан заявил, что «даже при наличии лучших в мире технологий случаются ошибки, вызванные неполной информацией или ее неверной интерпретацией». Он добавил, что если авиаудар нанесли при наличии наиболее полной информации, и все поставленные задачи были выполнены, то жертвы среди гражданских не являются поводом для дисциплинарного взыскания.

13 декабря газета The New York Times сообщила, что минобороны США решило не наказывать американских военнослужащих за гибель 10 мирных жителей, в том числе семерых детей, из-за авиаудара по Кабулу. По данным издания, руководство Пентагона в ходе проведенного расследования не нашло нарушений закона во время бомбежки афганской столицы. При этом в ведомстве назвали произошедшее трагической ошибкой.

29 августа в Кабуле американские беспилотники нанесли удары из-за угрозы со стороны ИГ. Удар пришелся по автомобилю, который, как предполагалось, представлял опасность для аэропорта афганской столицы. Тогда в Пентагоне заявили об отсутствии жертв среди гражданского населения. Однако потом выяснилось, что ракета попала в жилой дом в районе Хаджа Багра и среди погибших есть дети.

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