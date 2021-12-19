Жорин рассказал о предыстории скандала с видео свадьбы дочери «золотой судьи»

Адвокат Сергей Жорин в эксклюзивном интервью «Пятому каналу» в субботу, 18 декабря, сообщил подробности и предысторию скандала, связанного с публикацией видео со свадьбы дочери краснодарской «золотой судьи» Елены Хахалевой.

Отмечается, что после поступка юриста коллеги судьи потребовали лишить его статуса адвоката.

По его словам, незадолго до публикации видео он побывал в Краснодарском краевом суде. На входе его «досмотрели еще более жестко, чем в аэропорту». Затем его обступила толпа юристов, которые предлагали за деньги гарантировать тот или иной результат в ходе судебного разбирательства.

«Меня поразило то, что я как будто на рынок какой-то попал. Я удивился, потому что я такого не видел никогда в жизни: ни в Москве, ни в каком-нибудь другом регионе. Я слышал, что есть коррупция и какие-то такие вещи, но в таком открытом и очевидном виде — меня это потрясло», — признался Жорин.

После этого адвокат не смог попасть на прием к председателю Краснодарского краевого суда. Он не был записан и спросил охранника как можно записаться, на что получил ответ, что председатель не принимает и «нигде нельзя записаться».

«Я понял, что есть какие-то тайные входы-выходы, и меня это заставило задуматься», — сообщил собеседник канала.

Жорин объяснил, что поделился кадрами с роскошной свадьбы дочери Хахалевой в соцсетях, после того как получил видео от человека, имя которого адвокат называть отказался. Он подчеркнул, что не ожидал такой бурной ответной реакции.

«У меня не было никакой задачи ни опорочить кого-то, ни что-то еще. Я выключил телефон, а когда на следующий день включил, увидел большое количество перепостов, цитирований и так далее. Я думаю, что здесь совокупность [причин]: был информационный вакуум; плюс, может быть, я очень эмоционально всё это охарактеризовал; и немаловажно, что, видимо, у этой женщины было большое количество врагов, которые взяли это всё и вынесли на первые полосы», — объяснил причины скандала звездный адвокат.

События, последовавшие за публикацией, удивили Жорина. Первым человеком, который выступил за лишение его статуса адвоката, оказался президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА). Затем к нему присоединился совет судей Краснодарского края, а вслед за ними все местные судьи по уголовным делам потребовали наказать юриста.

«По иронии судьбы, этот юридический факт может являться основанием, чтобы я любому судье из краснодарской уголовной коллегии заявил отвод, потому что они имеют личную или косвенную заинтересованность, неприязнь ко мне. Есть миф, что я там с кем-то воевал. Я ни с кем не воевал! Это никакая не спланированная акция. Это сила социальных сетей и стечение обстоятельств», — подытожил Жорин.

17 декабря адвокат потребовал извинений у президента Федеральной палаты адвокатов Юрия Пилипенко, который выступил с требованием лишить его статуса адвоката. Скандал активно обсуждался в СМИ, после чего Пилипенко обратился в Адвокатскую палату Москвы с просьбой проверить действия Жорина на соответствие Кодексу профессиональной этики адвоката. Надо было в первую очередь оценить якобы недостоверные сведения о свадьбе дочки Хахалевой.

15 декабря представитель Следственного комитета России сообщил, что бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева похитила более 1 млн рублей с января 2016 по июль 2019 года. За указанный период она отсутствовала на работе 127 дней, при этом не докладывала о том, что фактически не работает. Сотрудники суда, находясь под воздействием обмана судьи, внесли данные о том, что она работала, в табели о зарплате, после чего согласовали их. В результате мошенническим путем Хахалева получила зарплату.

Тем же днем стало известно, что Хахалева уехала из России. Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге в отношении бывшей судьи. Запрос был направлен в квалификационную коллегию судей.

Скандал вокруг судьи Хахалевой разгорелся в 2017 году. Тогда в интернете распространилась информация, что на свадьбе ее дочери выступили звезды российского шоу-бизнеса. Как сообщали СМИ, расходы на торжество составили порядка $2 млн. Женщину назвали «золотой судьей».

При этом позднее выяснилось, что Хахалева не могла занимать должность судьи, так как ее диплом оказался поддельным.